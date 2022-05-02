В Ингушетии проводится проверка после обнаружения в вагончике тела мужчины

Личность потерпевшего установлена. По предварительным данным пожар произошел от окурка сигареты, вагончик не был подключен к газовой и электрической сетям, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Проводится проверка в порядке, предусмотренном ст.144 УПК России, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, говорится в релизе.