Следком

В Ингушетии проводится проверка после обнаружения в вагончике тела мужчины

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Около полуночи 1 мая текущего года из ОМВД России по Назрановскому району Ингушетии поступило сообщение о том, что в результате пожара в строительном вагончике в сельском поселении Плиево обнаружено тело мужчины с термическими ожогами.

Личность потерпевшего установлена. По предварительным данным пожар произошел от окурка сигареты, вагончик не был подключен к газовой и электрической сетям, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Проводится проверка в порядке, предусмотренном ст.144 УПК России, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, говорится в релизе.

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