В Ингушетии проводится региональный этап всероссийского конкурса «Семья года»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, целью конкурса являются пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Задачей проведения конкурса является распространение положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей-инвалидов, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни республики и страны.

Организаторами республиканского конкурса являются правительство Ингушетии и министерство труда, занятости и социального развития республики.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья — хранитель традиций». Отмечается, что участники конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими в регионе и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.

В номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приемных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города.

В номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи (возраст супругов — до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приемных, а также занимающиеся общественно полезной, трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижение в труде, творчестве, спорте и воспитании детей.

В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма.