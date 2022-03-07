Донорство

В Ингушетии пройдет 10-дневний донорский марафон по сдачи крови

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Комитет по делам молодежи Ингушетии совместно с организаторами проекта «Я есть донор» проведут серию тематических лекций и 10 акций по сдачи крови для популяризации постоянного донорства в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Совместно с Коммолодежи команда проекта планирует провести 28 мероприятий, из них 18 информационных о пользе и необходимости сдачи крови, общий охват которого будет составлять около 1800 человек. Далее пройдет донорский марафон, цель которого провести 10 акций с охватом не менее 300 человек, которые в течении 10 дней с интервалами станут донорами крови», — говорится в сообщении.

Также со стороны комитета будет оказана поддержка по вовлечению волонтеров медиков, пять из которых станут организаторами и командой проекта.

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