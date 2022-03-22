Конференция

В Ингушетии пройдет научно-практическая конференция, посвященная 30-летию республики

1

Международная научно-практическая конференция «30 лет Республике Ингушетия: исторические вехи и перспективы развития» состоится 15 ноября 2022 года, сообщила пресс-служба Научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.

Планируется работа пленарного заседания и секций по следующим направлениям: «Актуальные вопросы истории Ингушетии и Северного Кавказа»; «Историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития»; «Актуальные проблемы этнологии и археологии Кавказа»; «Культура и наука народов Кавказа в истории и современности»; «Языки народов Кавказа как фактор сохранения национальных культур»; «Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти».

Форма участия — очно-заочная.

Заявки на участие в конференции и доклады для публикации необходимо направить в срок до 1 сентября 2022 г. (включительно) по электронным адресам: katieva. m@mail. ru; bechan2014@yandex. ru.

Контактные тел: +7 9626444114 (Катиева Мадина Назировна); +79280903722 (Ужахов Бекхан Магомедович).

По материалам конференции будет опубликован сборник, индексируемый в базе данных РИНЦ. Приглашение для участия в работе конференции будет выслано оргкомитетом после получения заявки и доклада.

Условия участия, образец заявки, требования к оформлению статьи — на сайте.

Комментарии 1

Алисхан 22 марта, 2022 - 15:29
Насчёт отсчёта дело функционеров. А вот ингушский храм построил человек,пришедший из будущего,ранее 7 века и оставил геометрией график будущих событий. Мало того,написал это единицами измерений,которые появились у человечества через 1096 лет. Это бустум- Метр.Ярд и,конечно Дол! ВОВ точностью до секунды начало и конец её 8 мая 1945 года и другие события вплоть до событий мая- июля 2022 года и апрель 2023 года. Так сколько галгайче лет? Впрочем,перевести название Ингушского храма или название Дол в циврах сказать никто не может,увы. Так что нет пока республики. Одно название....

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В горах Ингушетии сделали противогололедную подсыпку после внезапно выпавшего снега
В Сунже высадили 150 саженцев в рамках акции «Сад памяти»
Команда «Гамурзиево» стала зимним чемпионом Ингушетии по мини-футболу
В Ингушетии возбудили уголовное дело после гибели строителя
В Назрани прошла неформальная встреча представителей власти Ингушетии с спортсменами и тренерами
31 новый случай Covid-19 зарегистрирован в Ингушетии за сутки
Обувная фабрика в Ингушетии в условиях санкций наращивает производство
Владелица игротеки в Ингушетии ответит в суде за взятку в 200 тыс. рублей полицейскому
Ингушские азербайджанцы отметили праздник Новруз-байрам
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на мастер-класс по художественной лепке
В городе Карабулаке Ингушетии провели рейд по контролю цен на социально значимые товары

Главное

Яндекс.Метрика

 