В Ингушетии пройдет научно-практическая конференция, посвященная 30-летию республики
Международная научно-практическая конференция «30 лет Республике Ингушетия: исторические вехи и перспективы развития» состоится 15 ноября 2022 года, сообщила пресс-служба Научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.
Планируется работа пленарного заседания и секций по следующим направлениям: «Актуальные вопросы истории Ингушетии и Северного Кавказа»; «Историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития»; «Актуальные проблемы этнологии и археологии Кавказа»; «Культура и наука народов Кавказа в истории и современности»; «Языки народов Кавказа как фактор сохранения национальных культур»; «Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти».
Форма участия — очно-заочная.
Заявки на участие в конференции и доклады для публикации необходимо направить в срок до 1 сентября 2022 г. (включительно) по электронным адресам: katieva. m@mail. ru; bechan2014@yandex. ru.
Контактные тел: +7 9626444114 (Катиева Мадина Назировна); +79280903722 (Ужахов Бекхан Магомедович).
По материалам конференции будет опубликован сборник, индексируемый в базе данных РИНЦ. Приглашение для участия в работе конференции будет выслано оргкомитетом после получения заявки и доклада.
Условия участия, образец заявки, требования к оформлению статьи — на сайте.
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