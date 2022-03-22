В Ингушетии пройдет научно-практическая конференция, посвященная 30-летию республики

Планируется работа пленарного заседания и секций по следующим направлениям: «Актуальные вопросы истории Ингушетии и Северного Кавказа»; «Историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития»; «Актуальные проблемы этнологии и археологии Кавказа»; «Культура и наука народов Кавказа в истории и современности»; «Языки народов Кавказа как фактор сохранения национальных культур»; «Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти».

Форма участия — очно-заочная.

Заявки на участие в конференции и доклады для публикации необходимо направить в срок до 1 сентября 2022 г. (включительно) по электронным адресам: katieva. m@mail. ru; bechan2014@yandex. ru.

Контактные тел: +7 9626444114 (Катиева Мадина Назировна); +79280903722 (Ужахов Бекхан Магомедович).

По материалам конференции будет опубликован сборник, индексируемый в базе данных РИНЦ. Приглашение для участия в работе конференции будет выслано оргкомитетом после получения заявки и доклада.