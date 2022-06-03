В Ингушетии пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка»

«Статьей 12.5 части 3 «прим.1» КоАП России, установлена ответственность за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», — пояснила суть мероприятия газете «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде дорожного движения республиканской Госавтоинспекции Зара Ужахова.

Напомним, что по закону, основанному на требованиях ГОСТ, ветровое стекло автомобиля, обеспечивающее передний обзор водителя, должно иметь светопропускную способность не меньше 70%. От этого зависит безопасность водителя и пассажиров на дороге, а также жизнь и здоровье других участников движения.