Спорт

В Ингушетии пройдет республиканский турнир по воркауту среди юниоров и взрослых

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В Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах пройдёт республиканский турнир по воркауту среди юниоров и взрослых, посвященный 30-летию образования Ингушетии.

Как сообщила пресс-служба Минспорта региона, мероприятие стартует 4 июня на территории стадиона школы-лицея в Назрани. 11 июня эстафету примет стадион имени Дьякова в Сунже. Финальный этап соревнований пройдет 18 июня на стадионе имени Орджоникидзе в Малгобеке.

Отмечается, что принять участие в спортивном состязании желающие смогут в двух возрастных категориях: до 16 лет и старше. В программу соревнований войдут подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Участников, кроме медалей, кубков и грамот, ожидают ценные подарки.

Регистрация с 10 до 11 часов в день турнира. Начало соревнований в 11:00.

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