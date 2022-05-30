В Ингушетии пройдет турнир по шашкам среди незрячих и слабовидящих

Проводит соревнование Ингушская региональная организация Федерации спорта слепых при поддержке Минспорта региона.

Мероприятие состоится 2 июня в городе воинской славы по улице Осканова,7 (городской стадион). Начало турнира в 10:00. Всю справочную информацию можно получить по т. 8 (928) 107-73-79, e-mail: movs06@mail. ru.