Викторина пройдет в рамках Года культурного наследия народов России. Она будет состоять из трёх разделов: «Ингушский календарь», «Ингушский фольклор», «Произведения на ингушском языке».

Победит игрок, который быстрее всех наберёт наибольшее количество баллов.

Ответить на вопросы викторины можно будет в онлайн-формате 12 июля с 11:00 до 12:00 по активной ссылке на сайте Минкультуры. Подведение итогов и награждение победителя состоится 14 июля.

К участию приглашаются все желающие.