В Ингушетии пройдет викторина в онлайн-формате «Знаем язык — сохраняем его»

0

В Ингушетии пройдет викторина «Знаем язык — сохраняем его», подготовленная сотрудниками Мемориального комплекса жертвам репрессий, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Викторина пройдет в рамках Года культурного наследия народов России. Она будет состоять из трёх разделов: «Ингушский календарь», «Ингушский фольклор», «Произведения на ингушском языке».

Победит игрок, который быстрее всех наберёт наибольшее количество баллов.

Ответить на вопросы викторины можно будет в онлайн-формате 12 июля с 11:00 до 12:00 по активной ссылке на сайте Минкультуры. Подведение итогов и награждение победителя состоится 14 июля.

К участию приглашаются все желающие.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В отдаленном ингушском селе заменили ветхий участок водопровода по просьбе местных жителей
Два района в Ингушетии останутся без газа из-за ремонтных работ
В аппарате УПЧ состоится прием граждан с участием представителей ОПФР по Ингушетии
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка ко Дню флага республики
Дело экс-министра образования Ингушетии о махинациях при оснащении технопарка дошло до суда
Ингушский штангист Хас-Магомед Балаев одержал победу на чемпионате России
В краеведческом музее проходит выставка к 98-летию со дня образования Ингушской автономной области
Глава Минпромторга России провел рабочую встречу с руководителем Минцифры Ингушетии
Глава Ингушетии в Магасе вручил государственные награды
Калиматов поздравил мусульман республики с Днем Арафа
Тестовая экспедиция по межрегиональному маршруту «Кавказ Gran Turismo» достигла Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 