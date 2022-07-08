В Ингушетии пройдет викторина в онлайн-формате «Знаем язык — сохраняем его»
В Ингушетии пройдет викторина «Знаем язык — сохраняем его», подготовленная сотрудниками Мемориального комплекса жертвам репрессий, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Викторина пройдет в рамках Года культурного наследия народов России. Она будет состоять из трёх разделов: «Ингушский календарь», «Ингушский фольклор», «Произведения на ингушском языке».
Победит игрок, который быстрее всех наберёт наибольшее количество баллов.
Ответить на вопросы викторины можно будет в онлайн-формате 12 июля с 11:00 до 12:00 по активной ссылке на сайте Минкультуры. Подведение итогов и награждение победителя состоится 14 июля.
К участию приглашаются все желающие.