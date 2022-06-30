В Ингушетии пройдет всероссийская акция «Культурная суббота. Танцы народов России детям»

Акция пройдет в рамках межведомственного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для школьников», а также Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Деятели культуры и искусства проведут для детей мастер-классы по элементам народных танцев, по итогам которых школьники смогут записать танцевальные видео в народных костюмах и выложить в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #культурадляшкольников, #культурнаясуббота.