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В Ингушетии пройдет всероссийская акция «Культурная суббота. Танцы народов России детям»

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Ингушетия присоединится к всероссийской акции «Культурная суббота. Танцы народов России детям», которая пройдет с 15 по 17 июля 2022 года, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Акция пройдет в рамках межведомственного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для школьников», а также Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Деятели культуры и искусства проведут для детей мастер-классы по элементам народных танцев, по итогам которых школьники смогут записать танцевальные видео в народных костюмах и выложить в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #культурадляшкольников, #культурнаясуббота.

Пять лучших видеороликов будут опубликованы на портале «PRO. Культура. РФ», участники одного из них будут награждены памятными подарками от проекта «Культура для школьников».

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