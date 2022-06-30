В Ингушетии пройдет всероссийская акция «Культурная суббота. Танцы народов России детям»
Ингушетия присоединится к всероссийской акции «Культурная суббота. Танцы народов России детям», которая пройдет с 15 по 17 июля 2022 года, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Акция пройдет в рамках межведомственного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для школьников», а также Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Деятели культуры и искусства проведут для детей мастер-классы по элементам народных танцев, по итогам которых школьники смогут записать танцевальные видео в народных костюмах и выложить в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #культурадляшкольников, #культурнаясуббота.
Пять лучших видеороликов будут опубликованы на портале «PRO. Культура. РФ», участники одного из них будут награждены памятными подарками от проекта «Культура для школьников».