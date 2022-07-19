В Ингушетии пройдет выставка «Рерихи и Кавказ»

«С 20 июля по 29 августа в Ингушском госмузее краеведения им. Т. Мальсагова проходит выставка «Рерихи и Кавказ», которая является совместной работой Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов и Координационного центра Знамени мира «Юг России». Выставка посвящена 105-летию посещения Кавказских Минеральных Вод Николаем Рерихом в 1913 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выставочный проект состоит из пяти разделов, каждый из которых открывает информационные цветные баннеры.

«В витринах выставки можно познакомиться с книгами, периодическими изданиями и факсимильными копиями документов, свидетельствующих о пребывании Николая Рериха и его семьи на Кавказе. Важное место занимают письма художника своей жене Елене Рерих, посланные им в июне-июле 1913 года из Кисловодска. Представлены 22 полноформатные компьютерные копии картин Николая Рериха, связанных с его пребыванием на Кавказе», — добавили в пресс-службе.

Николай Рерих — русский художник, путешественник, писатель и общественный деятель. Он совершил экспедиции в Индию, Китай, Монголию и другие страны Центральной и Восточной Азии. Рерих — автор серий картин «Гималаи», «Шамбала», «Тибет», книг «Сердце Азии», «Врата в будущее», сборника стихов «Цветы Мории».