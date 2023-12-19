В Ингушетии пройдет заключительный этап конкурса «Лучший учитель ОБЖ»

За первое место будут бороться преподаватели основ безопасности жизнедеятельности из различных учебных заведений республики, а именно: Ахмед Газиков из школы номер 18 города Малгобека, Эсет Сагова из пятой назрановской школы, Руслан Халухаев из школы номер два села Экажево и Ибрагим Хаутиев из 28 школы сельского поселения Южное.

«Участникам предстоит провести самопрезентацию и открытый урок в рамках состязания для демонстрации своего профессионализма и творческой стези», — подчеркнул наш собеседник.

По его словам, основной целью данного мероприятия является популяризация профессии учителя, в частности преподавателя ОБЖ, а также выявление наиболее способных и талантливых педагогов, поддержка и поощрение их деятельности в дальнейшем.

Отмечается, что организаторами конкурса выступили Минобрнауки Ингушетии совместно с ГУ МЧС России по региону и Военным комиссариатом республики.