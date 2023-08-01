В Ингушетии пройдут мероприятия в рамках спортивного фестиваля «Семейная команда»

Как сообщили в мэрии города, на фестивале участников ждут разнообразные спортивные мероприятия, такие как эстафеты, командные состязания, спортивные игры и конкурсы для детей и взрослых. Ожидается еще больше радости и веселья с бесплатным мороженым и прохладительными напитками.

Отмечается, что для самых активных участников готовы ценные призы. Это, безусловно, будет отличной мотивацией для всех стремиться к победам и проявлять себя во всех спортивных мероприятиях.