Конкурс

В Ингушетии пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Отечество»

0

В школе № 14 сельского поселения Нижние Ачалуки 6 марта пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».

Организует мероприятие Центр детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского муниципального района. Ученики с 5 по 11 классы будут соревноваться в 10-ти номинациях за первое, второе и третье места.

Как рассказал газете «Ингушетия» руководитель ЦДЮТ Беслан Дзейтов, победители получат грамоты и поощрения, а занявшие первые места учащиеся направят свои работы на федеральный этап.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Четверо военнослужащих из Ингушетии погибли во время спецоперации по защите Донбасса в Украине
Школьницы сельского поселения Яндаре Ингушетии посетили мастер-класс по отделке национального костюма
83 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Житель Ингушетии сядет в тюрьму за кражу отопительного котла у знакомого
В Ингушетии с начала года более чем на 22% увеличилось промпроизводство
В Ингушетии установят памятник к 100-летию Владимира Этуша
Вскоре выйдет в свет журнал «Народное творчество Республики Ингушетия»
Юный ингушский тяжелоатлет Амир Балаев успешно выступил на первенстве России
Ингушский спортсмен Ислам Кокурхоев стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана по джиу-джитсу
В селе Гази-Юрт Ингушетии провели мероприятия по очистке территории
В Республиканском доме народного творчества Ингушетии обсудили эскиз медали имени Клавдии Евлоевой

Главное

Яндекс.Метрика

 