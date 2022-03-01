В Ингушетии пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Отечество»
В школе № 14 сельского поселения Нижние Ачалуки 6 марта пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».
Организует мероприятие Центр детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского муниципального района. Ученики с 5 по 11 классы будут соревноваться в 10-ти номинациях за первое, второе и третье места.
Как рассказал газете «Ингушетия» руководитель ЦДЮТ Беслан Дзейтов, победители получат грамоты и поощрения, а занявшие первые места учащиеся направят свои работы на федеральный этап.