В Ингушетии работают над созданием туристского кода центра Назрани

Как отметили власти города, суть конкурса заключается в проведении комплекса мероприятий по отбору заявок региональных программ по проектированию туристического кода центра Назрани. Сюда входят витрины, инфотаблички, общественные конструкции, вывески, обустройство фотозон, смотровых площадок и многое другое.

В настоящее время мэрией рассматривается возможность подготовки проектной документации для участия в конкурсе в 2023 году.