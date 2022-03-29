В Ингушетии работают над созданием туристского кода центра Назрани
В мэрии Назрани прошло совещание с участием помощника главы администрации и специалистов архитектурного отдела по вопросу участия города во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра муниципального образования.
Как отметили власти города, суть конкурса заключается в проведении комплекса мероприятий по отбору заявок региональных программ по проектированию туристического кода центра Назрани. Сюда входят витрины, инфотаблички, общественные конструкции, вывески, обустройство фотозон, смотровых площадок и многое другое.
В настоящее время мэрией рассматривается возможность подготовки проектной документации для участия в конкурсе в 2023 году.