Туризм

В Ингушетии работают над созданием туристского кода центра Назрани

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В мэрии Назрани прошло совещание с участием помощника главы администрации и специалистов архитектурного отдела по вопросу участия города во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра муниципального образования.

Как отметили власти города, суть конкурса заключается в проведении комплекса мероприятий по отбору заявок региональных программ по проектированию туристического кода центра Назрани. Сюда входят витрины, инфотаблички, общественные конструкции, вывески, обустройство фотозон, смотровых площадок и многое другое.

В настоящее время мэрией рассматривается возможность подготовки проектной документации для участия в конкурсе в 2023 году.

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