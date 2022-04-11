В Ингушетии раньше срока отремонтировали подъезд к столице

«Протяженность обновленного участка на улице 65 лет Победы составила 1,83 км. Дорога находилась в удручающем состоянии — от старого асфальта практически ничего не осталось. На локальных участках асфальтобетонного покрытия имелись ямы, сетка трещин с износом верхнего слоя покрытия с разрушением кромок, участки с деформацией покрытия в виде значительных просадок», — сказал представитель ведомства.

По его данным, согласно контракту срок сдачи объекта — до 30 июня этого года, работы выполнены досрочно, он уже введен в эксплуатацию.

Специалисты усилили основание дороги, уложили новое дорожное покрытие, устроили съезды и примыкания, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Кроме того, были отремонтированы водопропускные трубы.

Современная техника, своевременное финансирование, погодные условия и профессионализм дорожных рабочих позволили закончить работы раньше законтрактованного срока.

Как отметил министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов, это очень важный участок дороги. Большой трафик машин, дорога постоянно загружена.

«По ней действительно много ездят, это очень важно для жителей. Работы на объекте выполнены качественно. Толщина верхнего слоя дорожного покрытия рассчитана на долгий срок службы, даже с учётом интенсивной нагрузки на этот участок», — заявил Хаматханов.

По данным пресс-службы, в рамках национального проекта в Ингушетии в этом году уже завершены работы на пяти участках дорог.