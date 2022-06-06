В Ингушетии расследуется хищение почти 900 тыс. рублей через молодежный грант

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В Ингушетии прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве при расходовании гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"По версии следствия, 26-летний обвиняемый в 2018 году принял участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов и решением конкурсной комиссии признан победителем с присуждением гранта в сумме 1, 5 млн рублей на реализацию проекта «Научно познавательный кинофильм «Кавказ — по следам ДНК». Однако денежными средствами на сумму 888 тыс. рублей он распорядился по своему усмотрению и направил отчеты о расходовании денежных средств гранта на портал АИС «Молодежь России», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела прокуратура республики заявила гражданский иск о взыскании с обвиняемого всей суммы причиненного государству ущерба.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.

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