В Ингушетии расследуется хищение почти 900 тыс. рублей через молодежный грант

"По версии следствия, 26-летний обвиняемый в 2018 году принял участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов и решением конкурсной комиссии признан победителем с присуждением гранта в сумме 1, 5 млн рублей на реализацию проекта «Научно познавательный кинофильм «Кавказ — по следам ДНК». Однако денежными средствами на сумму 888 тыс. рублей он распорядился по своему усмотрению и направил отчеты о расходовании денежных средств гранта на портал АИС «Молодежь России», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела прокуратура республики заявила гражданский иск о взыскании с обвиняемого всей суммы причиненного государству ущерба.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.