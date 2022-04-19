В Ингушетии расследуют дело о махинациях с лекарствами для онкобольных

«В настоящее время указанное уголовное дело находится в производстве, ход и результаты расследования взяты на контроль руководством следственного управления, расследование поручено наиболее квалифицированным следователям, проверяются все обстоятельства, изложенные в вашем обращении», — говорится в ответе на депутатский запрос.

Хинштейн просил главу СК Александра Бастрыкина проверить поставки дорогостоящих препаратов в республиканские больницы на коррупционную составляющую.

Ранее сообщалось, что фигурантами данного дела стали сотрудники республиканского Минздрава и подведомственного ему онкодиспансера, принявшие лекарства по госконтракту без нужных документов.