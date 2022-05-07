В Ингушетии разбираются с передачей сельхозземель частным лицам

«В ходе прокурорской проверки выявлено, что неустановленными лицами в 2017 г. на основании подложных документов на иных лиц переоформлено право собственности на землю площадью 80 тыс. квадратных метров, принадлежащую госпредприятию на праве хозяйственного ведения», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, кадастровая стоимость участка на тот момент составляла более 27,5 млн рублей.

Материалы проверки по обращению руководителя государственного унитарного предприятия «Назрановское» ведомство направило в следственный орган для уголовного преследования виновных лиц по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, в особо крупном размере).

Рассмотрение акта находится на контроле прокуратуры.

Как сообщил «Ингушетии» информированный источник, за прошедшее время несколько раз поменялись правообладатели упомянутого участка, чтоб запутать следы. При этом госпредприятие проводит на землях сельскохозяйственные работы в обычном режиме.