В Ингушетии разработали проект внедрения родного языка в сервис «Яндекс. Переводчик»

По словам Курскиева, сейчас сотрудники республиканской газеты «Сердало» ведут активную работу в этом направлении. Учитывая то, насколько трудоемким является процесс по переводу слов и фраз с одного языка на другой, редакции необходима помощь учителей ингушского языка и литературы.

«С огромным удовольствием готова подключиться к реализации этой задачи и оказать необходимую помощь для дальнейшей работы. Уверена, что внедрение ингушского языка в онлайн-переводчик будет способствовать распространению языка. К примеру, делать публикации на ингушском станет гораздо проще», — сказала Бокова.

Министр подчеркнула, что для создания переводчика разработчикам помогут учителя ингушского языка и литературы — порядка 100 педагогов республики подключатся к этому проекту в конце августа текущего года.

Напомним, в республике ежегодно организуют декаду ингушского языка и литературы, в ее рамках в школах проходят творческие встречи, круглые столы с участием литераторов и лингвистов, открытые уроки, мастер-классы лучших учителей ингушского языка и литературы, семинары, фестивали, конкурсы и выставки, посвященные проблемам сохранения, изучения и развития ингушского языка и литературы.

Цель декады — привитие любви к родному языку, совершенствование культуры речи, развитие интереса молодежи к творчеству поэтов и писателей Ингушетии.

По мнению министра, для каждого жителя самым ценным является родной язык. Даже находясь в другом городе или стране, приятно слышать родную речь. К огромному сожалению, в последнее время многие редко изъясняются на ингушском, еще реже пишут. Для сохранения и популяризации родного языка необходима командная работа и в этом деле семья играет немаловажную роль.