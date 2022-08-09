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В Ингушетии разработан проект региональной программы развития ветеринарной службы

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При потребности в 42-х ветеринарных лечебницах в Ингушетии функционируют только 8, а специалисты размещаются в неприспособленных помещениях на дому.

Об этом на заседании правительства под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Магомеда Евлоева рассказал начальник ветеринарного управления республики Бислан Дзугаев.

Он обратил внимание, что одним из основных факторов, влияющих на качество проводимых ветеринарных мероприятий является материально — техническое и кадровое обеспечение государственной ветеринарной службы, наличие аккредитованной ветеринарной лаборатории, спецтехники и оборудованных помещений для ветеринарных участков и лечебниц.

«Для решения актуальных вопросов, по согласованию с Главой и правительством, была разработан проект региональной программы, которая позволила бы укрепить материально-техническое состояние службы. Однако она не была принята в связи с отсутствием требуемых средств», — сказал Дзугаев.

Между тем, по словам руководителя ветеринарного управления, эпизоотическая ситуация в республике благополучная, поскольку своевременно проводятся лечебно-профилактические мероприятия и диагностические исследования. Он также прокомментировал обстановку с недавними вспышками бруцеллеза на Юге России, отметив что в регионе случаев заболевания КРС, овец и лошадей в этом году не зарегистрировано.

Евлоев поставил ряд задач профильным структурам, поручил Минфину региона изыскать средства для реализации названной программы, а Минстрою — разработать проект типового здания ветлечебницы, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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