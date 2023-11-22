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В Ингушетии реализуется грантовый проект «В гостях у гор»

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В Ингушетии полным ходом реализуется проект «В гостях у гор», в рамках которого планируется построить не менее 10 благоустроенных площадок до конца текущего года и еще 20 весной 2024 года.

Как сообщили газете «Ингушетия» в комитете по делам молодежи республики, проект предусматривает создание открытых зон комплексного туристического назначения, предназначенных для организованного массового отдыха местного населения и туристов, посетивших регион.

Отмечается, что зоны отдыха включают в себя лавочки из сруба дерева, костровую зону, зафиксированные мангалы, стойки для мусорных мешков, информационные щиты.

«Проект реализуется при финансовой поддержке «Росмолодежь. Гранты», — подчеркнули сотрудники молодежного ведомства республики.

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