В Ингушетии реализуется грантовый проект «В гостях у гор»
В Ингушетии полным ходом реализуется проект «В гостях у гор», в рамках которого планируется построить не менее 10 благоустроенных площадок до конца текущего года и еще 20 весной 2024 года.
Как сообщили газете «Ингушетия» в комитете по делам молодежи республики, проект предусматривает создание открытых зон комплексного туристического назначения, предназначенных для организованного массового отдыха местного населения и туристов, посетивших регион.
Отмечается, что зоны отдыха включают в себя лавочки из сруба дерева, костровую зону, зафиксированные мангалы, стойки для мусорных мешков, информационные щиты.
«Проект реализуется при финансовой поддержке «Росмолодежь. Гранты», — подчеркнули сотрудники молодежного ведомства республики.