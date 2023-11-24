В Ингушетии реализуется проект «Долг каждого»

«Основная цель данной инициативы — укрепление патриотических настроений в обществе. В рамках проекта предусмотрены различные мероприятия, такие как семинары, привлечение к волонтерской деятельности, участие в субботниках, в облагораживании различных территорий и так далее», — рассказал представитель КДМ республики Исрапил Цечоев.

Отмечается, что всё вышеперечисленное направлено на формирование гражданской ответственности и патриотического сознания среди местных жителей, в особенности среди молодежи.