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В Ингушетии реализуется проект «Долг каждого»

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В республике реализуется проект по патриотическому воспитанию «Долг каждого», информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи.

«Основная цель данной инициативы — укрепление патриотических настроений в обществе. В рамках проекта предусмотрены различные мероприятия, такие как семинары, привлечение к волонтерской деятельности, участие в субботниках, в облагораживании различных территорий и так далее», — рассказал представитель КДМ республики Исрапил Цечоев.

Отмечается, что всё вышеперечисленное направлено на формирование гражданской ответственности и патриотического сознания среди местных жителей, в особенности среди молодежи.

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