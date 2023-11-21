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В Ингушетии реализуется проект по сбору макулатуры

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Школьники региона активно принимают участие в проекте «Спасти Грута», направленном на сохранение экологии и переработку материала, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального КДМ.

«Проект «Спасти Грута» реализуют министерство природных ресурсов и экологии совместно с комитетом по делам молодежи региона», — рассказал собеседник.

По его словам, три школы в республике уже присоединились к данному проекту.

«Макулатура составляет немалую долю отходов на свалках, которые стали настоящей бедой человечества. Вырубка лесов стоит за каждым листом бумаги, газетой, картонной коробкой. Именно поэтому так остро стоит проблема переработки макулатурного сырья, ведь каждая сотня килограммов — это спасенное дерево», — сообщил руководитель проекта.

Отмечается, что проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. АНО «Импульс» был запущен старт для общеобразовательных учреждений по сбору макулатуры.

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