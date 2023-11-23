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В Ингушетии реализуется проект «Великий шелковый путь — дорога ингушей»

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В республике активно реализуется проект «Великий шелковый путь — дорога ингушей», призванный выявить исторические связи Ингушетии с государствами и городами древности, которые располагались вдоль Шелкового пути.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального комитета по делам молодёжи, данная программа должна поспособствовать в развитии туристической сферы и социальной инфраструктуры в республике, а также помочь в сохранении и популяризации культурного наследия ингушей.

«Проект предполагает цифровизацию памятников, представляющих историческую ценность и связанных с Великим шёлковым путём», — рассказал собеседник.

Отмечается, что реализацией занимается РОО РИ «Центр развития СМИ» при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

«Мы хотим перевести памятники архитектуры, их приблизительно 250 штук, в мир виртуальной реальности, причём не просто перевести, а попытаться воссоздать их первозданный облик. Они будут оцифрованы и смоделированы при помощи новейших технологий», — подчеркнул руководитель проекта Саид Гальмиев.

Завершить всю эту работу планируется весной 2024 года.

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