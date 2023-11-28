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В Ингушетии реализуется Всероссийский проект «Урок цифры»

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В лицее № 1 города Сунжи провели «Урок цифры», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Министерства образования и науки.

По словам собеседника издания, мероприятие реализовывалось с целью ознакомить представителей молодого поколения с миром облачных технологий и их применением в науке.

«В уроке приняли участие более 80 учащихся. Спикерами выступили заместитель министра промышленности и цифрового развития республики Ислам Угурчиев, председатель общественного совета по цифровому развитию Адам Бадиев, менеджер проекта «Билет в будущее» Орций Оздоев, а также Макка Барахоева — руководитель центра «IT- куб», где для ребят была проведена экскурсия», — рассказал он.

Отмечается, что школьники имели возможность применить полученные в ходе мероприятия знания на практике при помощи онлайн-тренажера.

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