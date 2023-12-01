В Ингушетии реализуются 23 партийных проекта «Единой России»

«За эти годы партия на практике доказала, что способна брать на себя ответственность и по праву называться партией реальных дел. Из года в год «Единая Россия» активно реализует в регионах десятки партийных проектов, охватывающих самые разные сферы нашей жизни. В нашей республике реализуется 23 партийных проекта. Благодаря в том числе и им меняется облик наших городов и районов», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, руководитель субъекта напомнил, что сегодня, в тяжелое для страны время, региональным отделением «Единой России» принят ряд законодательных мер поддержки участникам СВО.

Это — присвоение статуса «Ветеран боевых действий» для добровольцев, участвующих в СВО, трудовые права и гарантии мобилизованных граждан, освобождение от НДФЛ выплат участников спецоперации и членов их семей, утверждение кредитных каникул для них, выделение земельных участков под ИЖС и так далее.

Глава республики поблагодарил избирателей за доверие и поддержку, оказываемые «Единой России» на протяжении 22-х лет.

«Уверен, впереди у нас еще больше планов и конкретной работы. Уважаемые однопартийцы, сторонники и все, кто разделяет курс «Единой России» на созидание и развитие нашей страны, желаю всем нам успехов и дальнейшей плодотворной деятельности», — добавил руководитель субъекта.