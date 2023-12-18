Реконструкция

В Ингушетии реконструируют дорогу «Али-Юрт — Сурхахи»

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В республике стартовал ремонт дороги между сельскими поселениями Али-Юрт и Сурхахи Назрановского района в рамках реализации региональной программы развития автомобильных дорог.

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, реконструкцию дороги протяженностью 4,8 км разделили на несколько этапов. Полностью завершить ремонтные работы планируется к 2024 году.

«Подрядная организация занимается устройством основания под дорожное полотно, а именно рассыпкой песчано-гравийной смеси. Помимо замены асфальтного покрытия, здесь также будут обустроены обочины, съезды и так далее», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что стоимость капремонта автомагистрали составляет более 145 млн рублей.

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