В Ингушетии реконструируют дорогу «Али-Юрт — Сурхахи»
В республике стартовал ремонт дороги между сельскими поселениями Али-Юрт и Сурхахи Назрановского района в рамках реализации региональной программы развития автомобильных дорог.
Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, реконструкцию дороги протяженностью 4,8 км разделили на несколько этапов. Полностью завершить ремонтные работы планируется к 2024 году.
«Подрядная организация занимается устройством основания под дорожное полотно, а именно рассыпкой песчано-гравийной смеси. Помимо замены асфальтного покрытия, здесь также будут обустроены обочины, съезды и так далее», — подчеркнул собеседник.
Отмечается, что стоимость капремонта автомагистрали составляет более 145 млн рублей.