В Ингушетии решили проводить спутниковое зондирование леса на постоянной основе

«Спутниковое зондирование лесного фонда позволило провести анализ труднодоступных территорий. Полученные данные позволили министерству разработать новые маршруты патрулирования лесного фонда, тем самым увеличив их вдвое», - рассказали в пресс-службе.

По мнению собеседника издания, новая практика использования данной технологии повышает эффективность выявления незаконных рубок лесных насаждений. Минприроды региона будет осуществлять спутниковое зондирование на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что анализ исследования снимков из космоса за 2018-2021 годы показал в Ингушетии более десятка случаев нелегальной рубки леса с ущербом почти на 45 млн рублей.