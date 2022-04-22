В Ингушетии риски прекращения деятельности оператора по обращению с ТКО отсутствуют

Об этом было сообщено на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Виктории Арбамченко с участием премьер-министра республики Владимира Сластенина, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

В Ингушетии региональным оператором по обращению с ТКО с 2019 года является ООО «Экосистема». По данным компании, основным препятствием своевременного оказания услуг является недостаток контейнерных площадок, соответствующих требованиям.

Техника «Экосистемы» рассчитана на загрузку контейнеров в мусоровоз. А в республике зачастую осуществляется сбор пакетированных отходов, следовательно, приходится загружать мусор вручную.

Для решения этой проблемы в прошлом году в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» для раздельного накопления отходов республика закупила свыше 2 тыс. 280 контейнеров (при потребности в 5 тыс.).

После установки контейнеров обозначенная региональным оператором проблема будет частично решена. Однако еще одним вопросом, препятствующим осуществлению полноценной работы предприятия, является низкий уровень собираемости платежей за оказываемую услугу — около 20%.

В этой части правительством республики совместно с муниципалитетами ведется разъяснительная работа с населением о необходимости осуществления платы и обязательности заключения договоров на оказание услуг «Экосистемы». Кроме того, у оператора запрошены данные об организациях и индивидуальных предпринимателях, отказывающихся заключать договоры и вносить оплату.

Как отметил премьер-министр, после получения информации будут приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности и понуждению осуществлять обращение с отходами по новой системе.

Также на заседании было отмечено, что в Малгобекском районе планируется строительство полигона твердых коммунальных отходов с объектами обработки и утилизации отходов. Однако для строительства столь крупного и дорогого объекта требуются дополнительные средства. В связи с этим, руководством республики ведется поиск инвесторов.