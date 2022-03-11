В Ингушетии с гражданина Азербайджана взыскан штраф за использование подложного документа

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба УФССП России по республике, гражданин Азербайджана с целью получения патента на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации использовал подложный документ — отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

Противоправные действия мужчины квалифицируются как подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа поступил на принудительное исполнение в отделение судебных приставов города Магаса УФССП России по Ингушетии.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника о том, что в случае уклонения от уплаты штрафа согласно действующему законодательству в суд направляется представление о замене штрафа иным видом наказания.

Отмечается, что во избежание рассмотрения вопроса о замене штрафа на более строгий вид наказания мужчина погасил долг в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.