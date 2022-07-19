В Ингушетии с начала года 32 раза поджигали сухую травяную растительность

Об этом на заседании правительства сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Али Султыгов.

Между тем, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность в связи с погодными условиями. Села Джейрах и Ольгетти горного района республики определены как районы, наиболее подверженные угрозе возникновения природных пожаров.

Султыгов отметил, что министерством ведется постоянный мониторинг пожароопасной обстановки в лесах и на прилегающей к землям лесного фонда территории. Также введены ограничения пребывания граждан в лесах, усилена работа по информированию населения о бережном отношении к природе, необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, соблюдения требований по запрету на выжигание сухой травянистой растительности.

По информации министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям силами ведомства организовано и проведено более 560 массовых профилактических мероприятий по вопросам пожарной безопасности, проводятся патрулирования в сельских поселениях, граничащих с лесными участками.