В Ингушетии с начала года более чем на 22% увеличилось промпроизводство

В СКФО за указанный период промпроизводство увеличилось в Ставропольском крае (на 5,3%), Карачаево-Черкесии (на 20%), Дагестане (на 50,3%), снижение зафиксировано в Кабардино-Балкарии (на 9,9%), Северной Осетии (на 0,5%) и Чечне (на 1,3%).

В сфере обрабатывающих производств в СКФО в 2022 году промпроизводство увеличилось на 11,7%. Значительный рост выпуска продукции был отмечен в Северной Осетии (+66,4%), наибольшее снижение в КБР (на 12%).

Также в Ингушетии в 1,9 раза выросло производство в сфере водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений производства.