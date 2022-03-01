В Ингушетии с начала года более чем на 22% увеличилось промпроизводство

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В Ингушетии в январе 2022 года промпроизводство выросло на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Северо-Кавказстат.

В СКФО за указанный период промпроизводство увеличилось в Ставропольском крае (на 5,3%), Карачаево-Черкесии (на 20%), Дагестане (на 50,3%), снижение зафиксировано в Кабардино-Балкарии (на 9,9%), Северной Осетии (на 0,5%) и Чечне (на 1,3%).

В сфере обрабатывающих производств в СКФО в 2022 году промпроизводство увеличилось на 11,7%. Значительный рост выпуска продукции был отмечен в Северной Осетии (+66,4%), наибольшее снижение в КБР (на 12%).

Также в Ингушетии в 1,9 раза выросло производство в сфере водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений производства.

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