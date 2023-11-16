В Ингушетии с начала года зарегистрировано 7 случаев отравления угарным газом

Было отмечено, что с начала года в регионе зарегистрировано 7 случаев отравления угарным газом.

«Пользоваться баллонным газом просто, но в зимний период могут возникнуть проблемы — газ замерзает или выпадает в виде конденсата. В результате этого плита или котел перестают функционировать. Также очень важно помнить о том, что газ имеет высокую температуру горения и смешиваясь с воздухом является взрывоопасным. При резком перепаде температур, при переполненном баллоне, происходит травление газа, в результате чего возможен хлопок газовоздушной смеси и возникновение пожара», — отметили в пресс-службе МЧС по республике.

Там напомнили, что один из эффективных способов сокращения количества пожаров — это их профилактика. Рейдовые мероприятия проводятся для того, чтобы донести информацию до жителей в более доступной форме, ответить на все интересующие их вопросы.