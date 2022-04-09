В Ингушетии самое недорогое жилье

Самое недорогое жилье — в Ингушетии (44 575 рублей за «квадрат»), Курганской области (45 629 рублей) и Северной Осетии (45 713 рублей). В 46-47 тысяч рублей оценивается квадратный метр в Брянской, Тамбовской областях, Калмыкии и Кабардино-Балкарии.

В Москве стоимость квадратного метра жилья подросла по сравнению с первым кварталом лишь на 3% — с 152 059 до 156 513 рублей. Проектом приказа предполагалось, что стоимость вырастет почти вдвое — до 275 023 рублей. Однако недавно ведомство внесло изменения в методику расчета официальной стоимости. Согласно поправкам, власти городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут обратиться в Минстрой с просьбой установить стоимость ниже расчетной.

По-видимому, столица и Санкт-Петербург направили в министерство такие обращения. В Москве «квадрат» подорожал незначительно, в Санкт-Петербурге стоимость осталась такой же, как и в первом квартале — 162 963 рубля (хотя проектом приказа предполагалось повысить ее до 175 939 рублей). В Севастополе окончательная цена осталась той же, что и по расчетам — 92023 рубля за квадратный метр.

Во всех остальных регионах официальная цена жилья повысилась на несколько сотен или тысяч рублей. На Камчатке, к примеру, жилье подорожало с 80 171 до 111 847 рублей за квадратный метр.

В тройку лидеров по ценам входит Приморский край, где «квадрат» оценивается в 122 177 рублей. Дорогое жилье и на Сахалине (116 744 рубля).

В регионах, не относящихся к Дальнему Востоку, высокие цены в Подмосковье (111 181 рубля за кв. м) и Татарстане (101 776 рубля), пишет издание.