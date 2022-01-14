В Ингушетии сбили мать с двумя детьми

«Женщина и двое несовершеннолетних госпитализированы в результате ДТП в Малгобеке», — сказал представитель МВД.

Как пояснил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошел на дороге перед прокуратурой. Мать с двумя детьми переходила трассу в оживленном месте, «четырнадцатая» остановилась, чтобы уступить дорогу пешеходам. В это время ехавшая сзади «Приора», объехав легковушку, сбила женщину и несовершеннолетних.

Очевидцы на своих машинах отвезли пострадавших в центральную больницу Малгобека.

Правоохранители устанавливают причины происшествия, для этого изъяты записи видеонаблюдения в одном из зданий госучреждения.