В Ингушетии сбили мать с двумя детьми
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах автоаварии в городе Малгобеке, в результате которой пострадали мать и ее двое несовершеннолетних детей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.
«Женщина и двое несовершеннолетних госпитализированы в результате ДТП в Малгобеке», — сказал представитель МВД.
Как пояснил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошел на дороге перед прокуратурой. Мать с двумя детьми переходила трассу в оживленном месте, «четырнадцатая» остановилась, чтобы уступить дорогу пешеходам. В это время ехавшая сзади «Приора», объехав легковушку, сбила женщину и несовершеннолетних.
Очевидцы на своих машинах отвезли пострадавших в центральную больницу Малгобека.
Правоохранители устанавливают причины происшествия, для этого изъяты записи видеонаблюдения в одном из зданий госучреждения.