В Ингушетии широко отпразднуют юбилей республики

«Почти в каждом населенном пункте Ингушетии имеются современные дома культуры и творческие коллективы. Праздничная повестка на ближайшее время выстроена с учетом всех направлений и интересов жителей, это не только концертно-зрелищные, но и научно-просветительские и выставочные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате», — рассказал собеседник.

По его словам, мероприятия, посвященные юбилею республики, пройдут и в других учреждениях культуры. Так, 1 июня в Государственном музее изобразительных искусств состоится межрегиональная выставка живописи и декоративно-прикладного искусства «Процветай, Ингушетия!».

2 июня в Международном открытом колледже современного управления в г. Назрани пройдет концерт, посвященный 30-летию со дня образования Республики Ингушетия.

В день празднования юбилея, 4 июня, в здании ТЮЗа Русский театр Ингушетии представит спектакль по роману Идриса Базоркина «Из тьмы веков». А Ингушский драмтеатр приглашает зрителей на спектакль «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера.

В Государственном колледже искусств состоится литературно-музыкальная композиция «С днем рождения, моя Ингушетия».

В Мемориальном комплекс жертвам репрессий и музее ИЗО состоится выставка работ по итогам фотоконкурса «Родного края образ многоликий». Также в Мемориальном комплексе пройдет фольклорный фестиваль традиционной культуры ингушей «Наша республика — наши традиции».