Юбилей

В Ингушетии широко отпразднуют юбилей республики

0

Праздничные мероприятия, посвященные 30-летию ингушской государственности, пройдут во всех учреждениях культуры Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

«Почти в каждом населенном пункте Ингушетии имеются современные дома культуры и творческие коллективы. Праздничная повестка на ближайшее время выстроена с учетом всех направлений и интересов жителей, это не только концертно-зрелищные, но и научно-просветительские и выставочные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате», — рассказал собеседник.

По его словам, мероприятия, посвященные юбилею республики, пройдут и в других учреждениях культуры. Так, 1 июня в Государственном музее изобразительных искусств состоится межрегиональная выставка живописи и декоративно-прикладного искусства «Процветай, Ингушетия!».

2 июня в Международном открытом колледже современного управления в г. Назрани пройдет концерт, посвященный 30-летию со дня образования Республики Ингушетия.

В день празднования юбилея, 4 июня, в здании ТЮЗа Русский театр Ингушетии представит спектакль по роману Идриса Базоркина «Из тьмы веков». А Ингушский драмтеатр приглашает зрителей на спектакль «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера.

В Государственном колледже искусств состоится литературно-музыкальная композиция «С днем рождения, моя Ингушетия».

В Мемориальном комплекс жертвам репрессий и музее ИЗО состоится выставка работ по итогам фотоконкурса «Родного края образ многоликий». Также в Мемориальном комплексе пройдет фольклорный фестиваль традиционной культуры ингушей «Наша республика — наши традиции».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Директор ДК села Нестеровское Ингушетии Юсуп Евлоев отмечен благодарностью министра культуры РФ
В Малгобеке модернизируют музей боевой и трудовой славы
Берега рек Асса и Назранка в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»
В Ингушетии прошел республиканский этап VIII Всероссийского хорового фестиваля
Министр культуры Ингушетии поздравила библиотекарей республики с профессиональным праздником
В Назрани Ингушетии пройдёт детское праздничное мероприятие ко Дню республики
В Ингушетии проходит выставка Шуайнат Максудовой «Краски жизни родного Чоха»
Юные друзья пограничников поздравили своих шефов с праздником
В Ингушетии отпраздновали День призывника
Первую школу города Сунжа Ингушетии проверили на пожарную безопасность
В Ингушетии проверяют антитеррористическую защищенность школ

Главное

Яндекс.Метрика

 