Память

В Ингушетии школьники почтили память российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны

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В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района прошел час памяти «Вечная слава нашим воинам», приуроченный ко Дню памяти российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны 1914-1918 годов, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

«Долгое время Первую мировую войну, в которой погибли миллионы подданных Российской империи, незаслуженно обходили вниманием. Да, в истории этой войны множество скорбных и горьких страниц, начиная с августовской катастрофы 1914-го и заканчивая Брестским миром. Но ведь были в ее истории массовый героизм и мужество, были сотни тысяч людей, ушедших на фронт добровольцами», — отмечает директор ДК Марета Ханиева.

В ходе мероприятия юным жителям Нового Реданта рассказали об истории Первой мировой войны.

«Сегодня мы по праву можем восхищаться блестящими победами русской армии, такими как Брусиловский прорыв, Сарыкамыш, Эрзерум, Галицийское сражение 1914-го, когда русские войска стояли на венгерской земле, оборонительная битва за Белоруссию в сентябре-октябре 1915 года, когда было сломлено наступление рвавшихся в глубь России немцев. Мы должны помнить всех, кто не жалел жизни ради победы на фронте и в тылу. Эта война дала нам множество героев из числа ингушей, на чьих примерах нужно воспитывать будущие поколения», — напомнила ребятам культорганизатор ДК Ашат Хамхоева.

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