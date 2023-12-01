Следком

В Ингушетии следователи проведут проверку по факту нарушения прав дольщиков

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Сотрудники следственного управления СКР по республике проведут проверку по факту нарушения прав дольщиков, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Ранее на встрече в приемной Президента России в регионе инициативная группа из числа участников долевого строительства проинформировала исполняющего обязанности руководителя следственного управления Шамиля Котиева, что в 2013 году ими был заключен договор с представителем коммерческой организации на строительство в срок до декабря 2016 года 12-этажного многоквартирного дома в Назрани.

Дольщики своевременно произвели денежные взносы, но жилья так и не дождались. МКД не сдан до сих пор.

Шамиль Котиев заверил обратившихся, что расследование подобных преступлений является одним из приоритетных направлений в деятельности органов Следственного комитета России. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

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