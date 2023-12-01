В Ингушетии следователи проведут проверку по факту нарушения прав дольщиков
Сотрудники следственного управления СКР по республике проведут проверку по факту нарушения прав дольщиков, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Ранее на встрече в приемной Президента России в регионе инициативная группа из числа участников долевого строительства проинформировала исполняющего обязанности руководителя следственного управления Шамиля Котиева, что в 2013 году ими был заключен договор с представителем коммерческой организации на строительство в срок до декабря 2016 года 12-этажного многоквартирного дома в Назрани.
Дольщики своевременно произвели денежные взносы, но жилья так и не дождались. МКД не сдан до сих пор.
Шамиль Котиев заверил обратившихся, что расследование подобных преступлений является одним из приоритетных направлений в деятельности органов Следственного комитета России. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.