В Ингушетии следователи проведут проверку по факту нарушения прав дольщиков

Ранее на встрече в приемной Президента России в регионе инициативная группа из числа участников долевого строительства проинформировала исполняющего обязанности руководителя следственного управления Шамиля Котиева, что в 2013 году ими был заключен договор с представителем коммерческой организации на строительство в срок до декабря 2016 года 12-этажного многоквартирного дома в Назрани.

Дольщики своевременно произвели денежные взносы, но жилья так и не дождались. МКД не сдан до сих пор.

Шамиль Котиев заверил обратившихся, что расследование подобных преступлений является одним из приоритетных направлений в деятельности органов Следственного комитета России. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.