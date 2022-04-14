В Ингушетии смогут вводить запрет на охоту на пернатую дичь

Отмечается, что в российском законодательстве уже действует норма, согласно которой главы регионов определяют допустимые сроки охоты и имеют право вводить иные ограничения в этой сфере. Новый документ детализирует полномочия регионов на введения ограничений на охоту в весенне-летний период.

Это позволит сохранить популяции водоплавающей птицы на местах зимовок и в ключевых орнитологических территориях.

Еще одно существенное нововведение — регионы и охотпользователи наделяются правом создавать зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых использование охотничьих ресурсов ограничивается. Это поможет поддерживать и увеличивать численность животных.

Приказ направлен на государственную регистрацию в Минюст России. Предполагается, что новые правила охоты вступят в силу с 1 сентября 2022 года и будут действовать до 16 июня 2022 года.