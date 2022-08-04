Выплаты

В Ингушетии социальные выплаты в текущем году назначены для более 29 тыс. семей

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Социальные выплаты в текущем году назначены для более 29 тыс. семей в Ингушетии, что на 52% больше, чем в 2021-м, сообщил ТАСС министр труда занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев.

«В Ингушетии в этом году более 29 тыс. семей получают выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а это более 43 тыс. детей. Стоит отметить, что в 2021 году социальные выплаты получали 19 тыс. семей, в которых в общей сложности было 30 тыс. детей», — сказал Муталиев.

По его словам, пособие назначается в размере 50%, 75% и 100% от размера регионального прожиточного минимума на ребенка.

«По поручению Президента России размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличился с этого года и производится по новому порядку. Доход сравнивается с прожиточным минимумом, установленным на момент обращения за выплатой. Жители Ингушетии могут подать все соответствующие заявления в клиентские службы социальной защиты населения и через единый портал государственных услуг», — добавил министр.

В настоящее время в России существует несколько видов федеральных детских выплат семьям с невысокими доходами. В их числе пособие на детей от 8 до 17 лет, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

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