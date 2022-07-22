Пожароопасность

В Ингушетии сохраняется высокая пожарная опасность

0

Во всех четырех районах Ингушетии сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

22 июля и в течение суток 23 июля в Малгобекском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность V класса, в Назрановском, Сунженском и Джейрахском районах IV класса, говорится в релизе.

В чрезвычайном ведомстве рекомендуют жителям пить больше жидкости, поддерживать в доме прохладу, как можно меньше проводить время на улице и избегать физических нагрузок. А также призывают их ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии поручил правительству проводить выездные совещания в районах и городах региона
Молодых ученых Ингушетии приглашают к участию в премии «За верность науке»
Глава Ингушетии потребовал ужесточить работу с неплательщиками за газ и электроэнергию
В Ингушском госуниверситете работает телефон доверия по вопросам противодействия коррупции
В Ингушетии замглавы стройфирмы заподозрили в мошенничестве на 1 млн рублей
Дорожники приступили к асфальтированию моста и подъездных путей в Сунже Ингушетии
Участники автопробега «Дороги славы — наша история» посетили Мемориал памяти и славы в Назрани
Обильные осадки привели к угрозе разрушения оросительного канала
Жительница Ингушетии выдумала ДТП с гибелью мужа для получения страховых выплат
Город воинской славы Малгобек принял автопробег патриотического движения «Дороги славы — наша история»
За II квартал текущего года в Ингушетии в 20 семьях родились близнецы

Главное

Яндекс.Метрика

 