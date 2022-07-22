В Ингушетии сохраняется высокая пожарная опасность

22 июля и в течение суток 23 июля в Малгобекском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность V класса, в Назрановском, Сунженском и Джейрахском районах IV класса, говорится в релизе.

В чрезвычайном ведомстве рекомендуют жителям пить больше жидкости, поддерживать в доме прохладу, как можно меньше проводить время на улице и избегать физических нагрузок. А также призывают их ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.