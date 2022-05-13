В Ингушетии составят карту местности для легализации объектов налогообложения

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Власти Ингушетии в 2022 году намерены составить карту местности для определения налогового потенциала и легализации объектов налогообложения в регионе, сообщил первый зампред кабмина республики Олег Фурсов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Ингушетии с участием вице-премьера РФ Александра Новака.

«В ходе работы межведомственной комиссии по определению налогового потенциала и легализации объектов налогообложения в Ингушетии выявлено более 60 тыс. незарегистрированных объектов, из них поставлено на учет около 6 тыс. объектов. Для их легализации земельных, выявления неиспользуемых и неправомерно используемых земельных участков необходим актуальный картографический материал. Регистрация объектов может принести в бюджет республики до 120 млн рублей», — сказал Фурсов.

По его словам, отсутствие картографического материала создает определенные трудности в развитии экономики, лишает органы исполнительной и муниципальной власти возможности осуществлять надлежащий контроль за охраной и рациональным использованием земельных ресурсов, а также влияет на недополучение налогов и сборов.

«Стоимость подготовки, по предварительным расчетам, составит 252 млн рублей. Для проведения работы необходимо финансирование из федерального бюджета», — отметил первый зампред кабмина региона.

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