В Ингушетии состоится фестиваль-конкурс «Танец — язык мира»

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В Ингушетии 28 мая стартует XIII Республиканский фестиваль-конкурс детско-юношеских коллективов, танцевальных дуэтов и сольных исполнителей «Танец — язык мира».

Мероприятие, организатором которого выступает Республиканский дом народного творчества Ингушетии, пройдет в рамках Года культурного наследия народов России и 30-летия возрождения ингушской государственности.

Как сообщил газете «Ингушетия» директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев, фестиваль состоится в Доме культуры сельского поселения Южное Малгобекского района. Начало — в 11:00.

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