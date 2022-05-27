Мероприятие, организатором которого выступает Республиканский дом народного творчества Ингушетии, пройдет в рамках Года культурного наследия народов России и 30-летия возрождения ингушской государственности.

Как сообщил газете «Ингушетия» директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев, фестиваль состоится в Доме культуры сельского поселения Южное Малгобекского района. Начало — в 11:00.