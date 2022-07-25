В Ингушетии состоится летняя школа ИнгГУ по основам программирования для школьников

Курс обучения по программе «Основы программирования для школьников» состоится на базе кафедры математики, информатики и вычислительной техники физико-математического факультета и продлится до 15 августа.

В программе мастер-классы и лекции, которые проведут квалифицированные специалисты ИнгГУ.

Место проведения занятий: г. Магас, проспект Зязикова, 7, Научная библиотека ИнгГУ.

Работа школы будет проходить в офлайн-режиме, а также в дистанционном формате — на платформе Zoom.

Участие в работе школы бесплатное. Оставить заявку на обучение можно по номеру +7 (928) 095-50-05.