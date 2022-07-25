Образование

В Ингушетии состоится летняя школа ИнгГУ по основам программирования для школьников

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Летняя школа Ингушского государственного университета по основам программирования для детей в возрасте от 10 до 16 лет начнет свою работу 2 августа, сообщила пресс-служба вуза.

Курс обучения по программе «Основы программирования для школьников» состоится на базе кафедры математики, информатики и вычислительной техники физико-математического факультета и продлится до 15 августа.

В программе мастер-классы и лекции, которые проведут квалифицированные специалисты ИнгГУ.

Место проведения занятий: г. Магас, проспект Зязикова, 7, Научная библиотека ИнгГУ.

Работа школы будет проходить в офлайн-режиме, а также в дистанционном формате — на платформе Zoom.

Участие в работе школы бесплатное. Оставить заявку на обучение можно по номеру +7 (928) 095-50-05.

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