В Ингушетии состоится выпускной бал золотых медалистов

0

Министр образования Ингушетии подписала приказ о проведении республиканского выпускного бала, который состоится в ближайшее время во Дворце культуры города Назрани.

«Совсем скоро состоится долгожданное событие для всех отличников — бал золотых медалистов. На мероприятие съедутся лучшие выпускники из разных школ нашей республики, в числе которых «стобалльники», победители предметных олимпиад, конкурсов и соревнований», — отметила Эсет Бокова.

А пока ингушские отличники заняты подготовкой к одному из самых важных и трепетных событий в их жизни.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские дзюдоисты стали призерами VIII Всероссийской летней универсиады — 2022
КТЦ столицы Ингушетии стал Центром театра, кино и креативных индустрий
В городе Назрани Ингушетии начали работу по замене водопроводной трубы на улице Цветочная
В Ингушетии сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Ингушские ученые отчитались о проделанной работе за II квартал 2022 года
Суточный прирост числа заболевших Covid-19 в Ингушетии снизился до 4 человек
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в детском лагере
Минкультуры Ингушетии опубликовало афишу мероприятий по программе «Пушкинская карта» на июль
Житель Ингушетии принудительно уплатил 47 штрафов за нарушение ПДД
БТР из-за отказа тормозов съехал в кювет в предгорной зоне Ингушетии, есть пострадавшие
Министр образования Ингушетии поддержала нововведения по снижению бумажной нагрузки на учителей

Главное

Яндекс.Метрика

 