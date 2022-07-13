В Ингушетии состоится выпускной бал золотых медалистов

«Совсем скоро состоится долгожданное событие для всех отличников — бал золотых медалистов. На мероприятие съедутся лучшие выпускники из разных школ нашей республики, в числе которых «стобалльники», победители предметных олимпиад, конкурсов и соревнований», — отметила Эсет Бокова.

А пока ингушские отличники заняты подготовкой к одному из самых важных и трепетных событий в их жизни.