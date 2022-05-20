Цель данных соревнований — формирование у школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получение ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание, совершенствование морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

Надо отметить, что такие соревнования, как «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный пожарник», «Юный водник», с каждым годом становятся все популярнее.

По итогам соревнований в старшей возрастной группе первое место заняла команда школы № 12 сельского поселения Инарки, на втором месте — команда школы № 3 сельского поселения Яндаре, третье место заняла команда школы № 5 сельского поселения Новый Редант. В младшей группе первое место заняли учащиеся школы № 30 сельского поселения Сагопши, на втором месте ученики школы № 10 сельского поселения Вежарий, на третьем месте — команда школы № 19 сельского поселения Сагопши.

Команды-победители будут представлять Ингушетию на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности — 2022» по СКФО, которые пройдут с 29 июня по 3 июля в Дагестане.

«Пожелаем нашим ребятам успехов и спортивной удачи», — сказал Беслан Дзейтов и поблагодарил за помощь и содействие в организации и проведении соревнований главу администрации Малгобекского района Камбулата Кузьгова, Главное управление МЧС России по РИ, пожарно-спасательную часть № 2 и поисково-спасательный отряд «Тарко».