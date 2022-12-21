В Ингушетии состоялся благотворительный концерт в поддержку участников СВО на Украине

Школьники, студенты, молодежь, жители населенных пунктов республики пришли в Муниципальный дворец культуры Назрани выразить свою гражданскую позицию, помочь людям, несущим трудную и опасную службу.

Свои лучшие композиции зрителям подарили Роза Ахциева, Любовь Барахоева, Алихан Абадиев, Хава Евлоева, Зара Базоркина, Залина Горчханова, Зелимхан Барханоев, Мовсар Аксагов, Лолита Хашагульгова, Мекка Барахоева, Абдулла Балаев, Хадижа Бекова, женская вокальная группа «Дека илли».

Все средства от продажи билетов будут направлены в поддержку участников СВО и их семей.

Напомним, по инициативе Министерства культуры Ингушетии подведомственные учреждения проводят благотворительные культурно-патриотические мероприятия. Через свои песни, спектакли, творческие вечера артисты выражают поддержку нашим военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, участвующим в СВО, а также их семьям.