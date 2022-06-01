Грандиозное культурное событие состоялось в Малгобекском районе, в Доме культуры сельского поселения Южное, здесь собрались юные дарования со всех концов региона. Творческий форум, давно уже ставший знаковым для республики, на этот раз проходил в рамках празднования 30-летия возрождения ингушской государственности и Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Ведущей мероприятия выступила художественный руководитель РДНТ, заслуженный деятель искусств Асет Абдурзакова. Оценивало выступления конкурсантов жюри в составе директора РДНТ Алаудина

Эсмурзиева, заслуженного деятеля искусств Ингушетии Беслана Газдиева, главного балетмейстера ансамбля народного танца «Ингушетия» Адама Имагожева и заслуженного артиста Ингушетии Султана Дзейгова.

Конкурсная программа фестиваля проходила в разных возрастных группах в трех номинациях «Хореографические коллективы», «Танцевальный дуэт» и «Сольное исполнение». Каждое выступление юных танцоров было ярким и зрелищным. Ребята исполняли не только ингушские национальные танцы, но и танцы других народов Кавказа, России и Закавказья.

Особенностью нынешнего фестиваля стало то, что его организаторы учредили несколько специальных кубков. Кубок Республиканского дома народного творчества Ингушетии был торжественно вручен детскому хореографическому ансамблю «Эзди» из Сунженского районного дворца культуры. Кубок главы администрации Малгобекского района получил детский хореографический ансамбль из сельского поселения Гази-Юрт. Кубка Культурно-досугового центра Малгобекского района удостоился хореографический ансамбль «Седарчий» из Пседаха. Ну а приз зрительских симпатий получили Хадижа Богатырева и Нурдин Албаков из детского хореографического ансамбля «Онгушт».

Директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев выразил признательность всем коллегам, которые приложили немало усилий для того, чтобы фестиваль прошел на высоком организационном уровне и стал еще одной яркой страницей в культурной жизни Ингушетии. Он также поблагодарил власти Малгобекского района, который стал на этот раз местом проведения фестиваля-конкурса «Танец — язык мира», за их гостеприимство и внимание к сфере культуры.

«Фестиваль завершился праздничным застольем, организованным принимающей стороной, во время которого продолжилось общение единомышленников, обсуждались новые проекты и планы на будущее. Праздник танца еще больше подружил всех его участников и гостей», — рассказали в пресс-службе Минкультуры.