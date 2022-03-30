В Ингушетии состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы»

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В Ингушетии в детском технопарке «Кванториум» состоялась защита проектов финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, свои проектные работы экспертам представили 11 финалистов регионального конкурса.

По итогам соревнований победителями и призерами стали: в номинации «Генетика и биомедицина» первое место заняла ученица гимназии № 1 г. Назрани Алия Парагульгова, второе место — учащаяся школы № 1 с. п. Барсуки Дали Гагиева, третье — участница от гимназии № 1 г. Назрани Лейла Шутурова; в номинации «Современная энергетика» победил учащийся республиканского детского технопарка «Кванториум» Али Тибоев; в номинации «Когнитивные исследования» лидировал ученик школы № 5 г. Малгобека Адам Яндиев.

Отмечается, что победители и призеры финала переходят на заключительный дистанционный этап всероссийского конкурса, который будет организован образовательным фондом «Талант и успех» и пройдет с 10 апреля по 15 мая 2022 г. Он будет включать в себя 2 тура: выполнение задания от экспертных комиссий направления и индивидуальное собеседование.

Напомним, победители и призеры заключительного этапа станут участниками научно-технологической проектной программы «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» города Сочи.

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