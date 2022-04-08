В Ингушетии состоялся смотр исполнительского мастерства преподавателей ДШИ

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В Ингушетии прошел ежегодный смотр-конкурсы исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств, сообщили в Центральной школе искусств республики.

Как отмечают устроители мероприятия, в первую очередь оно является замечательным поводом для встречи единомышленников, площадкой для диалога преподавателей, где они в теплой дружеской обстановке делятся своим исполнительским талантом и своими мыслями о музыкальном образовании детей.

Текущий конкурс прошел под эгидой Года культурного наследия народов России. Председателем жюри выступил ведущий преподаватель Республиканского колледжа искусств Ингушетии Аслан Костоев. Также исполнительское мастерство преподавателей судили начальник отдела искусств и досуговой деятельности Минкультуры Ингушетии Макка Куртоева и главный специалист отдела Хади Бокова.

В этом году в конкурсной программе заявлены номинации «Фортепиано» и «Вокал». Выступление преподавателей стало яркой встречей зрителей с высоким искусством, которое представили преподаватель вокала ДШИ г. Карабулака Любовь Барахоева и преподаватели по классу фортепиано Николина Парагульгова (ЦШИ РИ) и Тамара Эльдиева (ДШИ г. Сунжа). Все выступавшие были отмечены дипломами первой степени.

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